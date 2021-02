“Esto es una tiranía”, policías retiran a pasajera de avión que se niega a usar la mascarilla

Aunque se ha comprobado que el uso de la mascarilla es una de las medidas más eficaces para prevenir contagios de covid-19, aún hay muchas personas que se resisten a esto aunque sea obligatorio en varios países del mundo.

Una mujer que viajaba en un vuelo de American Airlines que iba de Carolina del Norte a Washington, Estados Unidos, se resistió a ponérsela y discutió con el personal de la aerolínea al punto que la policía llegó al aeropuerto de destino para esperar a la mujer y sancionarla.

Varias personas que iban en el mismo vuelo grabaron el incomodo suceso donde se ve que todos los pasajeros tenían su mascarilla puesta y el personal de la aerolínea trataba de mantener a la mujer en orden.

“¡La gente tiene que rebelarse! Esta es una tiranía y está mal”, dice la mujer mientras aseguraba que ya estaba vacunada contra el covid-19, sin embargo, no presentó ningún documento que lo comprobara.

Tonight this lady refused to wear her mask abord the @AmericanAir flight from Charlotte NC towards #WashingtonDC DCA. She was yelling and gave a speech about “tyranny”. The passengers in neighboring rows moved.

She calmed down when officers in civilian outfit intervened#COVID19 pic.twitter.com/h95v9ddpXH

— Emir Sfaxi (@EmirSX) January 11, 2021