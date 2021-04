“Estoy secuestrada por mi hija y su esposo”: Anciana entrega mensaje de auxilio a enfermera que la vacunaba contra covid-19 en México

Guatemala comenzó la vacunación con donaciones de Israel e India. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Una mujer de 85 años, identificada como Carolampia Díaz, fue llevada por sus parientes a un centro de vacunación contra el coronavirus en Iztapalapa, México y luego de que la enfermera le aplicara la dosis, ella le entregó un papel en el que pedía auxilio, pues su hija y su yerno la tenían secuestrada en la casa.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa… Les pido que me saquen de aquí por favor”, decía parte de la carta que le entregó la anciana a la enfermera que la vacunó, según reporte de varios medios mexicanos e internacionales.

La mujer incluyó en su carta el nombre de la hija y el yerno y le pidió a la enfermera que la ayudara, pues sus captores estaban esperándola afuera.

La enfermera tomó la carta y se la entregó a los policías que estaba en el centro de vacunación y ellos ubicaron a la pareja señalada y los detuvieron.

Las autoridades dijeron que se trataba de una mujer de 39 años, hija de la anciana, y su esposo de 59, quienes quedaron bajo custodia.

La adulta mayor fue alojada en un lugar seguro mientras se realiza la investigación del caso.

En libertad

Según reporte de medios mexicanos, luego de las investigaciones del caso, la anciana dijo en el Ministerio Público que está en la casa de su hija luego de que sufrió una caída y que allí no recibe maltrato, que la alimentan bien, pero que no la dejan salir a ningún lado y está como “secuestrada”.

Expresó que ella no quiere volver con ellos y pidió que la envíen a la casa de otra de sus hijas.

Los dos detenidos fueron puestos en libertad, pero el caso de maltrato sigue abierto y está en investigación.