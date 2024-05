Cohen, exabogado de Trump, fue interrogado por la fiscalía sobre los pagos a una exactriz de cine porno que fueron disfrazados de gastos legales y que han sentado por primera vez en el banquillo a un expresidente estadounidense.

Después del interrogatorio de Stormy Daniels la semana pasada, Cohen es el testigo más importante de la fiscalía, que intenta demostrar que Trump falsificó registros contables para ocultar un pago a la exactriz en plena recta final de las elecciones de 2016.

En la audiencia de este lunes, la fiscal Susan Hoffinger preguntó a Cohen si alguna vez había mentido por Trump, o si había intimidado a la gente.

“Sí… Era lo que había que hacer para cumplir con la tarea“, respondió Cohen que de tanto en tanto se giraba para mirar a Trump, hundido impasible en su butaca.

Cohen había declarado anteriormente que a pedido de su exjefe pagó de su bolsillo US$130 mil a Daniels para comprar su silencio por una relación sexual ocurrida en 2006, y que el magnate siempre ha negado. Cuando ya era presidente, Trump se los reembolsó fraccionados haciéndolos pasar como gastos legales, según la fiscalía.

