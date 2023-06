Falleció un día después de su cumpleaños: hispanos (uno de ellos guatemalteco) capturados por atropellar a una menor en EE. UU.

De acuerdo con la información presentada por New York Post, Mari Escobar se encontraba al volante del vehículo cuando atropelló a la niña. Mientras que su esposo, originario de Guatemala y residente ilegal en EE.UU. habría incendiado el vehículo para eliminar toda prueba que los inculpara.

La pareja es acusada en EE.UU. por los delitos de atropello con fuga y obstrucción de la justicia.

De acuerdo a New York Post, a las 19 horas con 30 minutos el día del accidente, Briggs caminaba en Hillsborough Street con sus amigos después de comprar comida y dulces para su pijamada.

Fue ahí que un Hyundai híbrido de color blanco golpeó a la menor y se alejó del lugar a toda velocidad.

La menor fue llevada de emergencia al hospital, pero falleció un día después de su cumpleaños debido a las heridas provocadas por el impacto.

Tras el incidente, las autoridades comenzaron una búsqueda exhaustiva para dar con los responsables, pero no obtuvieron información que los encaminara hacia la pareja hispana.

No fue sino hasta el 12 de mayo de este año que un hombre le dio a la policía las pistas que condujeron a la captura de Mari y Wilmer.

Happening Now: #Raleigh police are joined by the family of 12 y.o. Samantha Briggs who was killed a day after her birthday on Nov. 25 when she was hit by a car on Hillsborough Street.

