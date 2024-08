Nargeolet fue uno de los tripulantes del sumergible Titan que implosionó en su ruta hacia los restos del Titanic causando la muerte a cinco personas en total el 18 de junio de 2023.

OceanGate había vendido los pasajes a US$250 mil cada uno, promocionando el viaje como una oportunidad para ver el Titanic.

La demanda presentada el martes en Seattle, en el estado de Washington, alega que aunque Nargeolet era un “aventurero y explorador experimentado” que había hecho diversos viajes para visitar los restos del Titanic en otros sumergibles, OceanGate y su fundador, Stockton Rush, no revelaron a propósito defectos y deficiencias de la embarcación.

“Esperamos que con esta demanda podamos obtener respuestas para la familia sobre cómo ocurrió exactamente, quiénes estuvieron implicados y cómo pudieron permitirlo”, expresó en un comunicado Tony Buzbee, uno de los abogados demandantes.

El documento también expone que, de haber sabido los problemas que presentaba el submarino, Nargeolet no habría participado en la misión.

OceanGate is facing a lawsuit following the Titan submersible explosion. The family of one victim is claiming the company's persistent carelessness led to the implosion. pic.twitter.com/OZJ8KVXfiZ