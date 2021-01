Familia mexicana fue al funeral de un tío lejano, se contagió de coronavirus y 16 de ellos murieron

Empleados funerarios recogen a una victima de covid-19 en México. (Foto Prensa Libre: EFE)

México es uno de los países de Latinoamérica en donde más casos de coronavirus se han reportado y según los datos de la Universidad John Hopkins, es el cuarto país en el mundo con más muertes por el covid-19.

Pese a los esfuerzos de las autoridades mexicanas por contener el brote de coronavirus y a que ya comenzó el proceso de vacunación contra esa enfermedad, las tragedias que rodean la pandemia siguen dando de qué hablar.

Este es el caso de una familia de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, en la que 16 de sus integrantes murieron por covid-19 luego de asistir al velorio y funeral de un tío lejano.

En una entrevista que con Millenio, José Martín Chávez Enríquez, contó la historia que vive su familia por las 16 muertes a causa del covid-19.

“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier; a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa, y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante”, le dijo Chávez al diario mexicano.

Explicó que el sepelio de su tío fue en Cuautitlán Izcalli, y que la familia acudió para darle el último adiós, pero nunca imaginaron que estarían tan expuestos al virus ni que allí se contagiarían.

El virus arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada, y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al panteón”, expresó Chávez.

Agregó que también murieron por coronavirus su abuelo y tres de sus tíos directos.

Un gasto fuete

Chávez, quien es dueño de un Spa, expresó a ese medio de comunicación que ha gastado más de 80 mil pesos mexicanos (unos Q31 mil) para darle atención médica a sus parientes directos, pues han necesitado oxígeno y medicina. Además, otros familiares han invertido más de 200 mil pesos (unos Q79 mil) en otros enfermos.

Aunque él también asistió al funeral no se enfermó de coronavirus, pero uno de los pesares más grandes para él fue no haber podido darle un buen sepelio a su madre, pues todo fue tan rápido que la incineraron y no se ha podido enterrar.

Chávez dijo que aceptó otorgarle la entrevista a Milenio porque quería que toda la gente se entere y vea lo importante que es cuidarse y protegerse de esta enfermedad.

Coronavirus en México

Según datos oficiales, hasta el 18 de enero en México se habían registrado 1 millón 650 mil casos de covid-19, 141 mil 544 muertes y 1.24 millones de personas recuperadas.