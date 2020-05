Farmacéutico muere al beber supuesta cura del coronavirus que él mismo creó basado en datos de Internet

Un farmacéutico indio murió, y su jefe fue hospitalizado, tras haber tomado una bebida a base de plantas que prepararon con la esperanza de que pudiera curar la covid-19, informó este sábado la policía.

Los dos hombres trabajaban para una empresa especializada en fitoterapia y probaban el supuesto tratamiento -una mezcla de óxido nítrico y nitrato de sodio- en una casa situada en Chennai (sudeste de la India).

K. Sivanesan, de 47 años, murió en la casa donde se desarrollaba el experimento. La víctima había desarrollado su fórmula investigando en internet y compró los ingredientes en un mercado local, según el jefe de la policía local, Ashok Kumar.

An Indian pharmacist died and his boss was left hospitalised after the pair drank a chemical concoction they had developed in an effort to treat #coronavirus, police said Saturday https://t.co/ZQmpIx0WNq #Chennai pic.twitter.com/4eVhuHEoy8

— AFP news agency (@AFP) May 9, 2020