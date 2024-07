El tirador, Thomas Matthew Crooks, buscó qué tan lejos estaba Lee Harley Oswald en el momento en el que asesinó a Kennedy en 1963, afirmó el director del FBI, Christopher Wray, ante un comité del Congreso.

El joven de 20 años que perpetró el ataque había mostrado un gran interés en las figuras públicas, aunque no se han encontrado pistas acerca de su ideología política, agregó en su declaración.

El director del FBI precisó además que Crooks había utilizado un rifle con una culata plegable que pudo haberle facilitado disfrazar el arma antes de subirse al tejado desde donde efectuó los disparos.

Wray reveló que el tirador voló un dron alrededor del área, no sobre el escenario, sino a unos 200 metros de distancia, alrededor de dos horas antes del inicio del mitin y eso le sirvió para determinar la mejor posición para apuntar el arma fuera del perímetro de seguridad.

Y sobre los artefactos explosivos, precisó que se recuperaron un total de tres artefactos explosivos, dos en el vehículo de Crooks y uno de su domicilio. Todos ellos tenían receptores que podrían haber permitido detonarlos de forma remota.

