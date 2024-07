En la computadora personal de Crooks se hallaron más búsquedas de funcionarios además de Trump y Biden, como el fiscal general, Merrick Garland, y sobre el director del FBI, Christopher Wray.

El historial de búsquedas también revela que indagó sobre la Convención Nacional Demócrata y sobre apariciones públicas de Trump.

Entre esas apariciones, Trump tenía programado el mitin del sábado 13 de julio en Butler, Pensilvania, a 80 kilómetros del domicilio de Crooks.

En Steam, una plataforma de videojuegos, Crooks escribió: “El 13 de julio será mi gran estreno, atentos a cómo se desencadena”.

Este historial de búsquedas es, hasta ahora, lo más cercano a una explicación de los motivos de Crooks, que estaba registrado como republicano, que se ha descubierto a casi una semana del intento de asesinato.

Otras búsquedas revelan preocupación por su propia salud mental.

Todos estos hallazgos los compartió el FBI el 17 de julio en una sesión informativa con congresistas, de acuerdo a medios estadounidenses como The New York Times.

Desde que Crooks intentó matar a Trump, hiriéndolo de bala en una oreja, y fue posteriormente abatido por francotiradores del Servicio Secreto, dos grandes preguntas sin respuesta han sobrevolado Estados Unidos: ¿cómo pudo pasar? y ¿por qué lo hizo?

Crooks se enfiló al tejado más cercano al perímetro de seguridad trazado por el Servicio Secreto para el mitin de Trump, a la vista de varios de los asistentes que alertaron a las autoridades de su sospechosa presencia antes de que pudiera disparar al exmandatario.

Según lo narrado por un asistente del mitin, aproximadamente cinco minutos después de que Trump iniciara su discurso vieron a un hombre “gatear” por un techo cercano al lugar del mitin, por lo cual alertaron a la policía. El sospechoso se encontraba apuntando con una presunta arma, de acuerdo con lo que se menciona en dicha entrevista.

El testigo afirmó que la policía ignoró la advertencia a pesar de que hubo insistencia de parte de los testigos, mencionando que sí se veía a esta persona en el techo con una presunta arma.

