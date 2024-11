Fed baja las tasas de interés después de la victoria de Trump en las elecciones 

Esta decisión, unánime y esperada por los mercados, se dio un día después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Este recorte sigue a una reducción de medio punto porcentual en septiembre, la primera de este ciclo de flexibilización de la política monetaria desde marzo de 2020.

Según el Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC), "las condiciones del mercado laboral se distienden" y, aunque "la inflación ha hecho progresos en su retorno al objetivo de 2%", esta sigue alta.

La Fed recorta tasas de interés a 4,50%-4,75% en respuesta a condiciones del mercado laboral e inflación

El FOMC adoptó la decisión de manera unánime entre los 12 miembros con derecho a voto, en una reunión que tuvo lugar desde el miércoles, retrasando su inicio habitual debido a las elecciones presidenciales. La inflación, según el índice PCE, cayó en septiembre al 2,1% en los últimos 12 meses, su nivel más bajo desde febrero de 2021.

La Fed había mantenido las tasas de interés en niveles altos para contener la inflación, ya que tipos de interés elevados encarecen el crédito, lo que desalienta el consumo y la inversión, y reduce las presiones inflacionarias.

Fed no se verá afectada a corto plazo por Trump

Durante una rueda de prensa tras el anuncio de la Fed, el presidente del organismo, Jerome Powell, afirmó que la reelección de Trump no tendrá "efecto a corto plazo" en la política monetaria. "No sabemos cuál es el calendario y el tipo de reformas que vendrán, por lo tanto, no podemos anticipar los efectos en la economía", declaró Powell.

Powell, quien fue elegido en 2012 por Barack Obama para el Consejo de Gobernadores de la Fed y nominado como presidente de la institución por el propio Trump en 2018, había sido criticado por el mandatario por no bajar las tasas de interés más rápidamente. Sin embargo, el titular de la Fed dejó claro que no renunciará a su puesto antes del final de su mandato, en 2026, y que despedir a cualquiera de los siete gobernadores del banco central "no está permitido por la ley".

Economía estadounidense muestra resiliencia después de la victoria de Trump

A pesar de la incertidumbre política, los últimos indicadores económicos de Estados Unidos reflejan una actividad económica sólida.

Jim Bullard, expresidente de la Fed de Saint-Louis, señaló que "de forma general, la economía estadounidense parece bastante resiliente y el mercado laboral sigue en muy buen estado". Aunque el crecimiento del PIB en el tercer trimestre fue menor a lo esperado, se mantiene en un sólido 2,8% anual, por encima de otras economías desarrolladas.