“Fíjense quienes son sus amigas y háganle caso a sus padres”: el duro mensaje de la madre de Debanhi Escobar

Dolores, quien rompió su silencio luego de varias semanas, explicó que anteriormente no se encontraba en condiciones para hablar con la prensa y por eso no había compadecido ante las cámaras.

Asimismo, aclaró que lamentablemente Debanhi no se puede defender de las acusaciones en su contra y estas críticas sin fundamentos sobre su vida privada no aportan nada a las investigaciones del caso.

“Como padres hemos sufrido mucho la pérdida de nuestra hija, más por todas las circunstancias en que pasaron las cosas, me han llegado muchos mensajes en las diferentes redes, escucho muchas cosas en las que dicen ‘Ella era la que se drogaba’, ‘ella era la que compró el vodka’, ‘ella era la de todo’, desgraciadamente ella no está para defenderse”, comentó.

La madre de Debanhi Escobar también mencionó que al principio de la investigación se sintió apoyada por las autoridades de Nuevo León; sin embargo, luego fue abandonada y tuvo que buscar justicia por sus propios medios.

“Desgraciadamente tienes que ver muchas cosas adelante, buscar tú mismo tus propias pruebas para que la justicia te haga realmente justicia”, indicó.

“Ustedes no se imaginan cómo me siento, las madres y las personas que realmente han padecido por esto son las personas que me comprenden, cuando andábamos en la búsqueda muchas personas se nos acercaron, que tienen mucho tiempo de no saber de sus hijos y de sus hijas, yo desconocía todo esto, desgraciadamente ahorita que estoy pasando por esto me doy cuenta de las muchas injusticias que hay”, continúo Dolores.

Para finalizar, Dolores envió un emotivo mensaje a todas las jóvenes que salen de fiesta en México, ya que aseguró que no es un país seguro y el caso de su hija lo dejó en evidencia.

“Y a todas las jovencitas y jovencitos que quieren divertirse, que desgraciadamente estuvieron encerrados en su casa por la pandemia o por otras situaciones y quieren divertirse: háganlo, pero todo con moderación, fíjense con quién van a las fiestas, fíjense quienes son sus compañeros, sus amigas, sus amigos, háganle caso a sus padres o a sus madres, por algo se los decimos”, dijo la madre de Debanhi.