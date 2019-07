Fiscal Mueller dice que su investigación en EEUU “no” exonera a Trump

El fiscal especial que investigó la trama rusa, Robert Mueller, dijo este miércoles en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos que sus indagaciones no exoneran al presidente estadounidense, Donald Trump.

En esta audiencia, las principales preguntas van dirigidas alrededor de la supuesta colaboración de Rusia con la campaña presidencial de Trump, algo que ha descartado su investigación, y sobre presuntos esfuerzos del presidente Trump para obstaculizar la pesquisa.

Durante el interrogatorio ante el Comité Judicial de la Cámara baja, Mueller respondió “no” a la pregunta de si su investigación exoneraba totalmente a Trump.

“De hecho, su reporte dice expresamente que no exonera a Trump”, dijo el presidente del Comité, el demócrata Jerry Nadler.

“Sí”, respondió el fiscal, con un semblante serio y el rostro marcado por profundas ojeras.

En su declaración previa al interrogatorio, Mueller advirtió que no puede responder a todas las preguntas.

“Por ejemplo, no puedo responder a las preguntas sobre investigaciones abiertas del FBI sobre Rusia”, dijo en una declaración leída.

Mueller también defendió que la investigación fue llevada a cabo de una forma “justa e independiente” y aclaró que “en base a las políticas y los principios de justicia” de su departamento, habían decidido que no iban a determinar “si el presidente había cometido un delito”.

El fiscal especial llegó a las 08H00 (12H00 GMT) al Congreso donde una sala atestada y llena de cámaras traslucía el interés de la audiencia que se desarrollará primero en el Comité Judicial y después en el Comité de Inteligencia de la Cámara, donde los demócratas son mayoría.

Las audiencias, que se espera se prologuen por seis horas o más, se transmiten en vivo a nivel nacional, lo que permitirá a los estadounidenses escuchar al hombre detrás de la larga y cuestionada investigación.

— Trump responde en Twitter —

Trump inició su jornada en Twitter quejándose porque Mueller tendrá a su lado, en las audiencias, a su asistente Aaron Zebley, uno de los asesores más cercanos del fiscal especial, que fue su jefe de gabinete mientras era director del FBI (2001-2013) y que le siguió cuando en mayo de 2017 inició su investigación sobre la llamada trama rusa.

So Democrats and others can illegally fabricate a crime, try pinning it on a very innocent President, and when he fights back against this illegal and treasonous attack on our Country, they call It Obstruction? Wrong! Why didn’t Robert Mueller investigate the investigators?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2019