“Iré por sus almas”: Fuerzas armadas de Ucrania publican una fotografía de un piloto que aseguran es “El Fantasma de Kiev”

Sin embargo, no se ha podido esclarecer si este piloto realmente existe o se trata de una leyenda urbana que nació para alimentar el sentimiento de resistencia y esperanza entre los soldados ucranianos.

Ahora esta historia ha recobrado mayor fuerza a partir de una publicación en redes sociales donde se afirma que “El Fantasma de Kiev”, realmente existe.

Se trata de una fotografía que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania subió a sus redes sociales, donde se puede observar al piloto con un visor y una máscara de oxígeno puesto abordo de un avión de combate.

“Hola, ocupante ruso, vengo por tu alma“, decía el mensaje que acompañaba la fotografía.

También se puede observar como el piloto está señalando los misiles que posee su avión de combate MiG-29.

La fotografía, subida en las redes sociales de Facebook y Twitter, ha recibido varias reacciones por parte de los usuarios, llegando a tener más de 9 mil reacciones y comentarios de sorpresa ante la posibilidad de que el piloto exista.

Desde el 24 de febrero cuando comenzaron los operativos del ejército de Rusia en territorio de Ucrania, se ha popularizado la leyenda de “El Fantasma de Kiev“.

We pray for your success Ghost Of Kyiv! #ghostofkyiv pic.twitter.com/uplKC8Poxl

Son muchos los usuarios que han reportado la aparición de este piloto, asegurando que sobrevuela en varias zonas de Ucrania para apoyar a las unidades militares terrestres.

Muchos soldados ucranianos aseguran que “El Fantasma de Kiev” ha derribado varios aviones de combate, como dos SU-35, un SU-27, un MiG 29 y dos SU-25.

El 10 de marzo, las fuerzas armadas de Ucrania subieron varias fotografías en donde se observaba un avión de combate ruso SU-25 derribado, asegurando que fue eliminado por el misterioso personaje.

The #Ukrainian military demonstrated another destroyed Su-25 of the #Russian Aerospace Forces, the pilot died. #Kiev region pic.twitter.com/iUObG8dGAE

