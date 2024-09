Francine deja inundada y sin luz a Luisana; continuaría su curso por el sureste de EE.UU.

Los residentes de la ciudad de Nueva Orleans bregan hoy con calles inundadas y los efectos de desbordados canales de drenaje, tras recibir en cuestión de horas hasta 20 centímetros de lluvias que obligaron al rescate de personas desde viviendas anegadas de agua en esta ciudad y alrededores.

La oficina del alguacil del municipio de Lafourche, al sur de Nueva Orleans, dio a conocer que la noche del miércoles fueron rescatadas 26 personas, que se hallaban atrapadas en viviendas inundadas. Los damnificados fueron trasladados a refugios de emergencia.

Las autoridades estatales efectúan este jueves la limpieza de carreteras y calles que han quedado intransitables a causa de la caída de árboles y postes de tendido eléctrico, Francine tocó tierra como un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson (máximo de 5), con vientos de 155 kilómetros por hora.

A mediodía de este jueves, más de 350.000 viviendas y oficinas de Luisiana (400.000 si se añade Misisipi y Alabama) se hallaban todavía sin energía, mientras que varias escuelas, universidades y oficinas públicas se mantienen cerradas.

En varias localidades de Luisiana se decretaron toques de queda, los cuales se prevé sean descontinuados en el transcurso del día, y se pidió a la población que se mantenga a buen recaudo. Los socorristas solicitaron a los residentes afectados que no salgan de sus viviendas y esperen a ser rescatados.

Francine arrojará fuertes lluvias en Misisipi y Alabama; Francine tocó tierra la tarde del miércoles en la localidad de Terrebonne, en el sureste de Luisiana, tras lo cual avanzó tierra adentro y empezó a debilitarse hasta convertirse la mañana del jueves en una depresión tropical, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

Las autoridades alertan que si bien han disminuidos la fuerza de los vientos de Francine, que a mediodía se hallaba sobre el centro de Misisipi, el ciclón todavía carga el potencial de fuertes precipitaciones y la amenaza de tornados.

Post-Tropical Cyclone #Francine Advisory 17: Francine Becomes a Post-Tropical Cyclone. Heavy Rainfall and Tornado Threat to Continue Across Portions Of Mississippi, Alabama, Georgia, and the Florida Panhandle. https://t.co/tW4KeGdBFb

En partes de Misisipi, Alabama y hasta el noroeste de Florida, la zona conocida como el Panhandle, pueden registrarse hasta unos 20 centímetros de lluvias entre el jueves y el viernes, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

Asimismo, los meteorólogos emitieron advertencias sobre posibles tornados en especial en la citada zona de Florida y en el norte y centro de Alabama. Francine avanza hoy a 22 kilómetros por hora rumbo al norte y el NHC pronostica que el viernes llegue a Arkansas.

Se prevé que esta temporada de huracanes en el Atlántico sea una de las más activas e intensas en décadas, con la formación de hasta 25 tormentas y 13 huracanes.

8 pm CDT - Hurricane #Francine is producing heavy rains and gusty winds across New Orleans. Stay inside and away from windows and have multiple ways to receive warnings and updates. Next forecast will be issued by 10 pm CDT. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/IN71iMnQbY