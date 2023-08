“Fue como si me secuestraran”: las nuevas revelaciones de “El Chapo” Guzmán sobre su extradición a EE.UU.

Desde su extradición a Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán continúa insistiendo que este proceso no fue conforme a la ley, por lo que ha presentado varios reclamos en contra de las autoridades estadounidenses.

El peligroso narcotraficante y su defensa señalaron que, durante este proceso, sus derechos no fueron respetados y no se siguió al pie de la letra los estatutos legales en materia de extradición.