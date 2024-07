“Un árbol cayó sobre una casa y un hombre quedó atrapado bajo los escombros. (…) Se ha confirmado el fallecimiento de una persona”, informó Ed González, sheriff del condado de Harris, jurisdicción a donde pertenece Houston. El hombre de 53 años falleció pero su esposa y sus hijos se salvaron.

En otro incidente, “un árbol cayó sobre una residencia, golpeando a una mujer de 74 años. Fue declarada fallecida en el lugar”, informó el sheriff.

El lunes, Houston recibió lluvias intensas y ráfagas de viento. Múltiples inundaciones se registraban a lo largo de la ciudad, según imágenes difundidas por las autoridades y los medios locales.

Fotos de árboles caídos sobre vehículos, vías inundadas con autos atrapados y destrozos eran compartidas por las autoridades en la red social X. Además, al menos un conductor que quedó atrapado con su vehículo en una vía inundada en Houston fue rescatado.

Lea más: El Tren Maya reanuda operaciones tras el paso del ciclón Beryl en el sureste de México

Las fuertes lluvias y vientos registrados por Beryl hicieron que las autoridades locales emitieran alertas de tornado para sectores de Texas, Arkansas y Lousiana.

Beryl tiene previsto continuar con su trayectoria por el este de Texas hasta llegar a Mississippi y a Ohio en los próximos días.

#HurricaneBeryl has made a strong land fall at Texas coastal areas.



Very horrible viduals are comong



According to media reports, there has been loss of life and property due to this storm.#Hurricane #Beryl #Texas #Houston #HeavyRains #Storm pic.twitter.com/GMjmbqfp6o