Fuertes nevadas y ventarrones: Tormenta de nieve complica la movilidad en el Medio Oeste de EE.UU. en Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) predijo en un reporte “fuertes nevadas” y vientos intensos en partes de las Llanuras Centrales y del Medio Oeste del país.

El organismo predijo grandes acumulaciones de nieve durante todo el Día de Navidad en Kansas, Nebraska y Dakota del Sur, e importantes formaciones de hielo en Minnesota.

“Aunque el blanco de la Navidad pueda ser emocionante para las personas que estén en casa, las fuertes nevadas y los vientos reducen la visibilidad y hacen que las carreteras sean peligrosas”, explicó el NWS, que también advirtió de posibles cortes de electricidad.

El martes, la tormenta invernal se debilitará gradualmente pero aún dejará algo de nieve en la región.

Unos mil 600 vuelos sufrieron este lunes retrasos en Estados Unidos y otros 140 fueron cancelados, según el rastreo del portal Flight Aware.

La situación es, sin embargo, muy diferente a la de las Navidades pasadas, cuando la tormenta invernal Elliot dejó más de 50 muertos en el país, la mitad en el estado de Nueva York, además de miles de vuelos cancelados en plenas vacaciones.

Almost the entire state of Nebraska is under a Blizzard Warning, and these doggos are having none of it! ✋❄️ pic.twitter.com/SIFSYOLLPW

— WeatherNation (@WeatherNation) December 25, 2023