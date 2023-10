George Tyndall: los detalles del ginecólogo acusado por escándalo de abusos sexuales en EE.UU. y que fue encontrado muerto en su casa

El hombre, de 76 años, había negado los cargos, incluso cuando la universidad acordó pagar más de US$1 mil millones a cientos de mujeres que habían hecho denuncias en su contra.

El abogado Leonard Levine dijo que Tyndall había sido encontrado sin vida en su apartamento de Los Ángeles el miércoles por un amigo que había usado una llave para entrar tras no poder contactarlo.

“Estamos 99 por ciento seguros de que fue por causas naturales“, dijo Levine, pero añadió que probablemente se llevaría a cabo una autopsia para determinar la causa de la muerte.

La universidad llegó a acuerdos por un total de US$852 millones en 2021, además de US$215 millones resultantes de una demanda colectiva federal anterior en 2018.

Tyndall había sido acusado de abusos por cientos de pacientes femeninas durante exámenes médicos a lo largo de sus 30 años de carrera, en un escándalo que envolvió a la universidad.

