Luisiana declara estado de Emergencia ante llegada de tormenta tropical

“He emitido un estado de Emergencia como preparación para el impacto del sistema de baja presión en el Golfo de México. El sistema probablemente producirá mareas de tormenta, vientos con fuerza de huracán y hasta 15 pulgadas de lluvia en todo el estado”, tuiteó el funcionario.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que “las condiciones parecen propicias para que ese sistema se transforme en huracán a medida que se acerca a las costas de Estados Unidos en el centro del Golfo de México”.

Nueva Orleans, construida en parte bajo el nivel del agua, ya está en situación de alerta por inundaciones y tornados debido a fuertes tormentas.

Según el NHC, este sistema de baja presión se convertiría en el primer huracán de la temporada, Barry, el cual tocaría tierra en algún punto de la costa central estadounidense.

I have issued a state of emergency today in preparation for the impact of the low-pressure system in the Gulf of Mexico. The system will likely produce storm surge, hurricane-force winds & up to 15 inches of rain across the state. #lagov #lalege #lawx

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) July 10, 2019