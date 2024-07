“Presidente fascista y corrupto, nosotros no queremos relacionarnos con un delincuente como tú, que solo buscó a Venezuela para intentar enriquecerse con nuestro petróleo”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Yván Gil, en X.

En respuesta a la publicación de Bukele en esta red social, el canciller agregó: “Las mentiras y ridiculeces que promueves en redes sociales aquí no pasarán, como no pasarán tus delincuentes tarifados”.

El mandatario salvadoreño, que no mostró nunca interés en relacionarse con el Ejecutivo de Maduro, dijo este lunes que hubo “fraude” en las presidenciales de Venezuela y agregó que no restablecerá relaciones hasta que ese país tenga “elecciones de verdad”.

Recordó que llevaban rotas las “relaciones diplomáticas con (Nicolás) Maduro desde hace 4 años“, cuando su Gobierno ordenó la salida de la misión diplomática del país suramericano en noviembre de 2020.

