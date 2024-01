Griselda Blanco: el día en que la narcotraficante planeó secuestrar al hijo del ex presidente John F. Kennedy

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre la vida de Griselda Blanco es la cruel forma en la que buscaba chantajear a sus enemigos y este fenómeno queda en evidencia con el plan que ideó para secuestrar al hijo de un ex presidente estadounidense.

Griselda Blanco, tras dominar el mundo del narcotráfico por varios años, fue capturada en Miami la madrugada del 10 de febrero de 1985 durante un operativo realizado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Con el fin de lograr reducir su tiempo en prisión y obtener un trato más favorable, la “Viuda Negra”, en conjunto con su amante Charles Cosby, planeó secuestrar al hijo de John F. Kennedy, John Jr.

Por órdenes de Griselda, Cosby envió un equipo de secuestradores a Nueva York en busca del hijo de JFK, presidente estadounidense que fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 durante un desfile en Dallas.

Sin embargo, horas más tarde se arrepintió de su decisión y tomó un avión a Florida para entregarse a la justicia y revelar el macabro plan de la “Viuda Negra”.

El secuestro de John F. Kennedy Jr. nunca se produjo y Griselda Blanco acusó a su amado de ser un traidor por no seguir sus órdenes, ya que por esta decisión tuvo que pasar otros 10 años en la cárcel antes de ser liberada.

