Hallan los restos de seis personas luego de accidente de helicóptero en Hawái

Más temprano se había localizado el lugar del accidente tras la desaparición del aparato el jueves por la tarde “en Kokee, cerca de Nualolo”, había indicado más temprano el condado de Kauai.

Las operaciones de búsqueda de un potencial sobreviviente se suspendieron debido al mal tiempo, pero se reanudarán el sábado, indicaron las autoridades.

El helicóptero, en el que viajaban el piloto y seis pasajeros, realizaba un recorrido por la costa de la isla noroccidental de Kauai, la cuarta ínsula más grande de Hawái, conocida por sus grandes acantilados y bosques tropicales.

“El último contacto con el helicóptero se hizo a las 16H40, cuando el piloto transmitió que el tour estaba abandonando el área del cañón de Waimea”, informó el condado.

La Guardia Costera, la policía local, el departamento de Bomberos y otras agencias montaron un operativo de búsqueda, pero las condiciones meteorológicas eran “difíciles”, con escasa visibilidad y fuertes vientos, según los guardacostas.

Officials found the remains of 6 people from a helicopter crash on the Hawaiian island of Kauai.

A search for the remaining passenger will resume tomorrow pic.twitter.com/bPa0Qztr65

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 28, 2019