Harris reconoce que ha aumentado los ataques hacia Trump, quien lo califica de “inestable”

En sus últimos mítines electorales, la vicepresidenta ha comenzado a mostrar videos de declaraciones de Trump sobre temas polémicos, como el acceso al aborto, para arremeter contra el republicano y contrarrestar sus propuestas, y en una reciente entrevista lo calificó de “fascista”.

“Se está volviendo cada vez más inestable y desquiciado, y se requiere de esta respuesta. Creo que el pueblo estadounidense lo está viendo en tiempo real”, explicó Harris a la prensa antes de participar en un evento de campaña en Detroit (Míchigan).

La vicepresidenta agregó que la gente “debe tomar nota” de que Trump es “un individuo que quiere ser presidente” y recalcó que los ciudadanos “merecen algo mejor que alguien que realmente parece inestable”.

La candidatura de Harris en sustitución del presidente, Joe Biden, desató un gran entusiasmo en agosto pasado, pero cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones del 5 de noviembre su impulso parece haberse esfumado y las encuestas están muy ajustadas en los estados decisivos.

The American people are witnessing Donald Trump becoming increasingly unstable and unhinged in real time.pic.twitter.com/5BSOEP185o