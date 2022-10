Hombre salva a su madre atrapada en casa inundada, en silla de ruedas y con el agua hasta el pecho tras huracán Ian en Florida

Cuando accedió a la vivienda había más de un metro de agua, producto de la marejada ciclónica que ocasionó Ian, y a su madre, sentada en su silla de ruedas, le llegaba hasta el pecho.

Lauder explicó que logró poner a salvo a su madre sobre una mesa envuelta en mantas y decidieron esperar que el agua bajase para abandonar la casa en busca de un lugar seguro.

“Nos tomó casi una hora llegar hasta donde hay un hotel en la esquina para encontrar un lugar seco”, dijo el hombre, cuya casa y la de su madre resultaron destrozadas por el huracán.

“Estamos bien. Una casa perdida y posesiones materiales perdidas, pero no perdimos vidas”, señaló.

La mujer, que sufre de una condición en la piel, se encuentra recuperándose en un hospital de Naples, donde le tratan una infección como consecuencia del ciclón.

As Hurricane Ian battered Florida last week, leaving neighborhoods in Naples looking like they had been swallowed by a river, Johnny Lauder dove into the murky, debris-filled waters that others were trying to escape. https://t.co/sdOe9hiN9D pic.twitter.com/fL6sedKScr

— The Washington Post (@washingtonpost) October 3, 2022