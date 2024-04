Testigos relataron a medios locales que antes de prenderse fuego, el hombre lanzó al aire varios panfletos de colores, luego se roció con un líquido, probablemente un combustible como gasolina, y se incendió.

Las autoridades no han determinado si guarda alguna relación con el juicio contra Trump; sin embargo, el suceso ocurrió en la calle frente al edificio donde el magnate se encontraba. El parque ubicado enfrente del tribunal fue cerrado.

Mientras terminaba la formación del jurado, la TV local empezó a transmitir en vivo imágenes de humo saliendo de lo que reportaba ser una persona en llamas.

Se observó como una agente policial corrió con un extintor al percatarse del incendio; mientras tanto una reportera de CNN comentó que se percibía un fuerte olor a combustible y carne quemada.

“Un hombre se prendió fuego a sí mismo afuera de la Corte Suprema. Todavía estamos reuniendo detalles en el terreno”, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

La autoinmolación ocurrió en un parque frente al tribunal de 100 Center Street. Las autoridades han acordonado el área para organizar a los manifestantes a favor y en contra Trump, lo mismos sucede con los medios de comunicación.

Este incidente recuerda al aviador estadounidense que se prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington en febrero pasado y murió posteriormente, protestando por la guerra en Gaza.

El juicio penal de Trump, el primero de un expresidente, se lleva a cabo en medio de estrictas medidas de seguridad en una sala del tribunal del piso 15 repleta de agentes del Servicio Secreto y policías judiciales.

El Departamento de Policía de Nueva York había prometido un importante despliegue para garantizar que el juicio se desarrollara de forma segura, y el jefe de inteligencia de la fuerza, John Hart, lo calificó como un “gran desafío”.

El juez Juan Merchan indicó que una vez concluida la selección del jurado, los argumentos de apertura del juicio podrían empezar el lunes 22 de abril.

Trump es acusado de encubrir dinero pagado a una exactriz del cine para adultos para comprar su silencio en la recta final de la campaña electoral de 2016, misma que le llevó a la Casa Blanca.

El republicano, primer expresidente en sentarse en el banquillo para un juicio penal, se ha declarado no culpable de cargos.

