Hugo Chávez: los anuncios dudosos, los tratamientos secretos y lo que desconocía sobre la muerte del expresidente venezolano

En medio de una preocupación colectiva por lo que iba a suceder en el país y las filas kilométricas en supermercados y gasolineras, Venezuela acaparó los titulares a nivel internacional. El expresidente Chávez, que había renovado su mandato por segunda vez, se había ido a Cuba luego de vencer en las urnas al opositor Henrique Capriles.

Un dolor de rodilla que terminó en cáncer de colon

En mayo de 2011, Chávez suspendió una gira internacional por un dolor de rodilla. Ese fue el primer episodio de una larga historia de dudas sobre el cáncer que lo llevó a la muerte.

“Esta mañana salí a caminar y me puse a trotar (…) y me di un golpe en la rodilla y hay un derrame de líquido, hay inflamación, dolor, estoy aquí con los médicos y me dieron reposo absoluto por varios días”, declaró Chávez a un programa de la televisión estatal en aquel año.

Casi dos meses después y luego de una operación por un absceso pélvico en La Habana, Cuba, el exmandatario confirmó que fue sometido a una operación para extirpar un tumor con células cancerígenas.

En septiembre de 2011, cuatro meses después del anuncio de la rodilla, Chávez afirmó que había finalizado la quimioterapia y se mostró realizando ejercicios con una parte de su gabinete de ministros. En ese entonces, quedaba un año para las elecciones presidenciales.

Reelección y despedida

Después de tres meses de campaña, el caudillo volvió a ganar la presidencia en octubre de 2012. El país pensaba que Chávez ya estaba recuperado, pero dos meses después, una noticia los sorprendió: el presidente debía someterse a una nueva intervención quirúrgica en Cuba.

En una transmisión oficial, Chávez firmó con el Parlamento el permiso para ausentarse del país. Esa fue la última vez que Venezuela vio al gobernante con vida.

Dudas sobre el estado de salud

El 11 de diciembre, Chávez fue operado durante seis horas. Los reportes de su estado de salud fueron esporádicos.

“Fuimos informados sobre nuevas complicaciones surgidas como consecuencia de la infección respiratoria. A 19 días de la nueva cirugía el estado de salud del presidente continúa siendo delicado. Está en un proceso que no es excepto de riesgo”, dijo Maduro en una cadena nacional el 30 de diciembre.

El entonces presidente regresó a su tierra natal hasta febrero de 2013 para continuar su tratamiento en el Hospital Militar de Caracas. Contrario a los eventos opulentos y las publicaciones vistosas a las que acostumbraba el régimen, esta vez nadie vio a Chávez entrar al centro médico.

Las sospechas del verdadero estado de salud del gobernante crecieron el 27 de febrero de 2013, cuando Guillermo Cochez, un diplomático panameño, aseveró que desde el 30 de diciembre de 2012 Chávez se encontraba con muerte cerebral. Se refería al mismo día de la cadena de Maduro. El exembajador señaló al gobierno venezolano de mentirle al mundo sobre las condición real del presidente.

¿En qué fecha murió Chávez?

En 2018, Luisa Ortega Díaz, la exfiscal general de Venezuela, reveló en una entrevista desde el exilio que a finales de diciembre de 2012 fue contactada por Diosdado Cabello, quien era parlamentario en ese entonces, para contarle del deceso de Chávez.

“Yo estaba fuera del país el día 28 de diciembre (de 2012) y me llama Diosdado: ‘Vente que Chávez se murió’. Nosotros comprando pasajes para regresar a Venezuela, pero después me llama para decirme que no se murió. Te cuento lo que ocurrió, tal cual”, comentó.

Esa afirmación volvió a desatar las dudas y el misterio alrededor de la fecha de la muerte Hugo Chávez. Aunque el gobierno la anunció el 5 de marzo de 2013, nunca mostró el acta de defunción.