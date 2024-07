El huracán Beryl tocó tierra la mañana de este viernes al noreste de Tulum, una localidad turística a unas dos horas de Cancún.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México, Beryl llega con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora, y máximos de 220 kilómetros por hora.

La institución estadounidense afirma que Beryl llega a México como huracán categoría 2 y se mantiene con esa potencia, el cual probablemente se dirige después a Texas, Estados Unidos.

El ciclón se encuentra a 25 kilómetros de Tulum y a 1 mil 175 kilómetros de Brownsville, Texas, en la frontera con México.

La autoridad Nacional de Protección civil de México decretó alerta roja, que implica un peligro máximo, para los estados de Quintana Roo y Yucatán, donde cientos de turistas fueron evacuados. Las clases fueron suspendidas desde el 4 de julio.

La población protegió sus negocios con tablas de madera y los supermercados cerraron.

