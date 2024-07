El NHC, con sede en Miami (Florida), no incluye por ahora a Estados Unidos en la ruta del huracán Beryl, pero meteorólogos de medios estadounidenses señalan que podría llegar a las costas de Texas, en la frontera con México, después de un nuevo fortalecimiento en las calientes aguas del Golfo de México.

Los científicos creen que el cambio climático, al calentar las aguas del océano que favorecen estas tormentas, está aumentando las probabilidades de que se intensifiquen rápidamente, y el riesgo de que se produzcan huracanes más potentes.

El ojo de Beryl llegó este jueves cerca de la isla Gran Caimán después de causar destrozos en Jamaica el 3 de julio, y en las islas de Barlovento, a las que llegó con categoría 5, la mayor en las escala Saffir-Simpson, a comienzos de la semana.

El paso de Beryl por Jamaica dejó a más de 400 mil habitantes sin electricidad el 3 de julio.

El primer huracán de la temporada atlántica se mantiene potente con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, según el boletín del NHC.

El ciclón, que sigue su travesía por el Caribe, se encuentra a 80 kilómetros al sur suroeste del oeste-suroeste de Gran Caimán y a 620 kilómetros al este-sureste de Tulum (México).

Las alertas de huracán, además de las Islas Caimán, permanecen levantadas en la costa de la península de Yucatán (México), incluyendo Cozumel, de Chetumel a Costa Maya, y desde Cancún hasta Cabo Catoche.

Hurricane Beryl powered towards Mexico and the Cayman Islands early Thursday, threatening strong winds and a storm surge after battering Jamaica's southern coast. https://t.co/dmdcJYHbyq pic.twitter.com/266POfBwCb

Las autoridades del sureste de México cerraron escuelas y alistaron un centenar de refugios para la población. También anunciaron el despliegue de cientos de militares y técnicos para las líneas eléctricas.

En la corta de Belice existe alerta de tormenta tropical.

Beryl, el sistema más temprano en la temporada de huracanes de categoría 4 registrado en la historia, se mueve con una velocidad de 31 kilómetros por hora en dirección oeste-noroeste.

El ojo de Beryl tocó tierra el 1 de julio sobre la isla Cariobacú, en las islas de Barlovento y causó estragos en varias de estas islas.

El NHC pronostica un debilitamiento durante los 5 y 6 de julio . Sin embargo, se prevé que el sistema estará cerca de la intensidad de un huracán mayor este jueves a su paso por las Islas Caimán.

Se espera un debilitamiento adicional a partir de entonces, aunque se pronostica que Beryl seguirá siendo un huracán hasta que toque tierra en la península de Yucatán.

En la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que comenzó el 1 de junio, se han formado hasta ahora tres tormentas tropicales con nombre: Alberto, Beryl y Chris.

Este 2024, el Atlántico tendrá una temporada de huracanes por encima del promedio, con la posibilidad de hasta 13 huracanes, de los cuales hasta siete pueden ser de categoría mayor, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

5am EDT July 4th Key Messages for #Hurricane #Beryl: The major hurricane will pass near the Cayman Islands this morning, & Yucatan Peninsula and Belize tonight where strong winds, dangerous storm surge, damaging waves, & flooding are expected to occur.https://t.co/RX183Ip5Fx pic.twitter.com/csIiFQ2Xek