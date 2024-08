NHC explicó que Ernesto registra vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por horas, equivalentes a los de una tormenta tropical, además pronostica un gradual debilitamiento entre el 20 y 21 de agosto, cuando se disipará por completo.

El ciclón postropical se ubica a 675 kilómetros al este-noreste de Cape Race en Terranova y se prevé que continúe el fuerte oleaje que se ha producido en la costa noreste de Estados Unidos y la costa atlántica de Canadá.

Ernesto se mueve con rapidez rumbo al noreste a unos 59 kilómetros por hora y se espera que este martes aumente su velocidad; mientras se desplaza hacia el este-noreste, según el boletín del NHC.

Ernesto causó graves inundaciones y apagones en Puerto Rico, lo mismo que estragos en las Islas Bermudas el 17 y 18 de agosto, llegó a ser un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5.

El ahora ciclón postropical fue tercer huracán en lo que va de temporada de huracanes en la Atlántico, que comenzó el 1 de junio, y que ha producido cinco tormentas tropicales: Alberto, Beryl, Chris, Debby y Ernesto.

De ellas Beryl, Debby y Ernesto se fortalecieron hasta llegar a huracanes. Beryl incluso alcanzó la mayor categoría en la escala Saffir-Simpson, la cinco, causando destrucción y muerte en el Caribe y en Estados Unidos.

Se prevé que esta temporada de huracanes en el Atlántico sea una de las más activas e intensas en décadas, con la posible formación de hasta 25 tormentas y 13 huracanes.

