Huracán Francine se agita en el Golfo de México antes de impactar Luisiana

Según los reportes pronostican que el huracán Francine llegue a tierra este miércoles 11 de septiembre a la última hora de la tarde o inicios de la noche.

De acuerdo a las previsiones, Francine tocaría tierra en el centro-sur de Luisiana, cerca de Morgan City y actualmente avanza hacia la costa estadounidense como huracán de categoría 1.

Pese a los actuales avisos, se espera que llegue a convertirse en categoría 2 antes de llegar a Luisiana.

Previamente a estar en zonas de Luisiana, el huracán había sido alertado en Nueva Orleans; las escuelas y oficinas públicas de la región habían sido cerradas.

La tormenta tropical afectó partes del extremo sur de Texas con lluvias y rachas de viento el martes, pero luego empezó a irse alejando y avanzando hacia el noreste a través del Golfo de México, donde se está intensificando una vez más.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) comunicó: "Se espera que el centro se mueva hacia el norte, hacia el Misisipi, el miércoles por la noche y el jueves", y detallaron que pese al fortalecimiento previsto para este miércoles, este "se espera que se debilite rápidamente después de que se mueva hacia el interior".

El director de Seguridad Nacional de Nueva Orleans comentó: "El miércoles y el jueves van a ser los días de mayor impacto en nuestra ciudad y la gente debe verdaderamente considerar quedarse en casa y lejos de las vías".

