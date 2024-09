Huracán Helene deja 54 muertos, tres millones sin electricidad y 1 mil 900 evacuados en EE. UU.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) de Estados Unidos emitió una última alerta por el huracán Helene, mismo que se desplaza lentamente el 28 y 29 de septiembre por el vale de Tennessee con una disminución de las fuertes lluvias. Sin embargo, autoridades estadounidenses reportan 54 muertes en Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia relacionados a los daños ocasionados por Helene.

Los remanentes del huracán Helene se están disipando este fin de semana, pero más de tres millones de personas aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica y continúan inundaciones en el sur de los Apalaches.

En Carolina del Sur murieron 19 personas y en Florida 11 causadas por las lluvias intensas y los vientos fuertes del huracán Helene. En Buncombe, Carolina del Norte, las autoridades informaron que hubo víctimas mortales, pero no hay actualizaciones constantes por los cortes de comunicación que han impedido contactar a las familias de los muertos.

El jueves 26 de septiembre, el huracán Helene llegó a la región de Big Bend en Florida como categoría 4 con vientos de 225 kilómetros por hora. Avanzó con rapidez por Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee derribando árboles, dañando viviendas, desbordando ríos y sobrecargando represas.

Las autoridades informaron, por el momento, 17 muertes en Georgia; seis en Carolina del Norte, y uno en Virginia.

A causa de deslaves e inundaciones el oeste de Carolina del Norte quedo incomunicada. La carretera interestatal 40 y otras rutas fueron cerrados. En Unicoi, Tennessee , pacientes y trabajadores fueron rescatados en helicóptero desde el techo del hospital rodeado por el agua de un río desbordado.

Meteorólogos mantienen activas algunas alertas por inundaciones en el sur y centro de Los Apalaches, así como avisos por fuentes vientos en Tennessee y Ohio.

Autoridades de Florida informan que nueve víctimas mortales por las inundaciones causadas por las lluvias del huracán Helene vivían en zonas de evacuación obligatoria. Todas murieron ahogadas en sus residencias.

Otra persona murió cuando un árbol cayó sobre su casa. La onceava víctima perdió la vida cuando una valla cayó sobre su vehículo en Tampa.

En Carolina del Norte, un lago rebasó una represa y los vecindarios fueron evacuados.

También se han registrados tornados que han dejado cuatro heridos.

En Atlanta, Georgia, la Oficina del Meteorólogo Estatal dijo que hubo un acumulado de lluvia de 28.24 centímetros en 48 horas.

De acuerdo con el portal PowerOutage.us, los usuarios de Columbia, Georgia, permanecen sin electricidad este 28 de septiembre. El principal proveedor del servicio del condado informó que aún no tiene un estimado de cuándo se restablecerá el suministro de energía.

“No tenemos novedades en lo que respecta a la energía, pero hemos visto varios equipos en la zona”, escribió la ciudad en la publicación en las redes sociales.

Moody’s Analytics prevé que los daños materiales por el huracán Helene asciendan a entre US$15 mil y 26 mil millones.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ofreció sus condolencias a las víctimas y familiares a través de un mensaje en X en el que describió la "sobrecogedora" devastación del huracán Helene y aprobó una declaración de emergencia para Tennessee.

