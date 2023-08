Huracán Idalia avanza con vientos de 175 km/h hacia la costa noroeste de Florida

A las 9.00 horas (13.00 GMT) Idalia se movía hacia el norte-noreste a cerca de 18 mph (30 km/h) y producía “una “catastrófica marejada ciclónica” a lo largo de la costa del “Big Bend” de Florida y “vientos dañinos” que se extienden tierra dentro por el norte del estado.

Idalia se encontraba a esa hora a solo unas 20 millas (30 km) al sur-suroeste de Madison, una localidad rural del noroeste de Florida, y a unas 45 millas (70 km) al sur-suroeste de Valdosta, en Georgia.

Las cámaras web de la zona del Big Bend mostraban poco después del amanecer de hoy un mar embravecido y crecido.

Lea más: Quién es la modelo estadounidense a quien amputaron una pierna tras ser infectada por bacteria come carne

Los bulevares playeros de muchas localidades costeras fueron invadidos por el mar, según se ve en esas cámaras repartidas por toda la costa que permiten ver en vivo y sin riesgo los embates de los huracanes.

The 11am EDT advisory for Hurricane Idalia has been issued. Full details at: https://t.co/OsczAXIIQF

Join NHC Director Michael Brennan for a LIVE UPDATE on Idalia around 11:30am EDT via Facebook Live and the NHC YouTube Page at: https://t.co/rI6en9YUJX pic.twitter.com/mGl2gDfUGs

— National Hurricane Center (@NWSNHC) August 30, 2023