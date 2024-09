Huracán John alcanza la categoría 2 y pone en alerta al sur de México

A las 21H00 GMT, el fenómeno se encontraba a 90 km de Punta Maldonado, en México, y registraba vientos sostenidos de 155 km por hora, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

“John es un huracán de categoría 2 (…). Se pronostica que continuará fortaleciéndose rápidamente y se espera que se convierta en un ciclón mayor a medida que se acerca a la costa”, agregó el centro en su reporte.

Se prevé que el fenómeno cobre más fuerza y al amanecer del martes alcance la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson (que va hasta 5), un nivel que es considerado potencialmente catastrófico.

Según la trayectoria estimada, el centro de John tocaría tierra en la costa del estado mexicano por la zona de Lagunas de Chacahua, escasamente poblada y localizada a unos 60km al norte de Puerto Escondido, un balneario con unos 30 mil habitantes.

Las autoridades estatales sugieren a la población estar atentos a las recomendaciones de Protección Civil.

Sep 23 | 2000 UTC: Current peak seas for Hurricane #John are 15 ft. By Tuesday morning, peak seas are forecast to be around 18 ft. More at: https://t.co/26J6Uoh0VW #marinewx pic.twitter.com/wswVbxnBgl