Inteligencia artificial en El Salvador: Bukele propondrá eliminar “todos” los impuestos sobre las innovaciones tecnológicas en su país

Señaló que algunas de las innovaciones tecnológicas serán “la programación de software, la codificación, las aplicaciones y el desarrollo de IA”.

El mandatario salvadoreño también dijo que tiene previstas la fabricación de hardware de computación y comunicaciones.

Next week, I’ll be sending a bill to congress to eliminate all taxes (income, property, capital gains and import tariffs) on technology innovations, such as software programming, coding, apps and AI development; as well as computing and communications hardware manufacturing.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 24, 2023