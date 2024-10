J.D. Vance y Tim Walz protagonizan un moderado debate vicepresidencial

Vance acusó a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, como la responsable de la frontera entre EE. UU. y México durante la Administración del actual presidente, Joe Biden.

“Lo único que hizo cuando se convirtió en vicepresidenta, cuando se convirtió en la zar fronteriza designada, fue deshacer 94 acciones ejecutivas de Donald Trump que abrieron la frontera“, dijo Vance.

No obstante, Vance no respondió directamente a una pregunta sobre si apoyaría la separación de los niños de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos. “Mi punto de vista es que ya tenemos separaciones masivas de niños, gracias a la frontera abierta de Kamala Harris“, dijo.

El senador también acusó a Harris de permitir que los cárteles “operen libremente en este país”, alegando que utilizan a menores para introducir drogas al país.

Mientras que Walz optó por apuntar a Trump por boicotear un proyecto de ley fronterizo bipartidista cuando los republicanos estaban en la oposición.

El gobernador también dijo que el expresidente prometió antes de llegar al Despacho Oval que construiría “un muro grande y hermoso”, y que México pagaría por él, pero que en sus cuatro años de mandato solo se levantó “menos del 2% de ese muro, y México no pagó ni un centavo”.

Tim Walz: "Did (Donald Trump) lose the 2020 election?" JD Vance: "Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 Covid situation?" Tim Walz: "That is a damning non-answer." pic.twitter.com/5BpYOXhwzA

El candidato demócrata a la vicepresidencia también criticó a Vance por “demonizar” a los inmigrantes, haciendo referencia a su acusación de que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, se comían las mascotas de los residentes.

Tanto Vance como Walz querían seguir hablando de la inmigración en Estados Unidos, pese a que las moderadoras querían pasar a otro tema, la economía, razón por la que CBS decidió cortar los micrófonos de los candidatos.

