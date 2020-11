Joe Biden anuncia equipo científico para enfrentar al coronavirus

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, designó este lunes a los científicos que encabezarán la lucha de su gobierno contra la pandemia de covid-19, dejando claro cuál será la prioridad cuando inicie su mandato el 20 de enero.

El comité asesor estará encabezado por el epidemiólogo y excomisionado de la agencia federal de medicamentos (FDA) David Kessler, el ex responsable de Salud Pública Vivek Murthy, y la profesora de salud pública de la Universidad de Yale Marcella Nunez-Smith, según un comunicado del equipo de transición de Biden.

El comité contará además con 10 miembros, desde inmunólogos y epidemiólogos hasta expertos en biodefensa y jerarcas de Salud Pública.

Poco antes, el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech informaron que la vacuna que desarrollan en conjunto había probado ser 90% efectiva para evitar contagios de covid-19 durante los ensayos de fase 3, noticia celebrada por científicos, políticos y mercados.

Biden, que dijo haber recibido la noticia por anticipado la noche del domingo, felicitó “a los brillantes hombres y mujeres que ayudaron a producir este avance y a darnos tal razón para sentir esperanza”, pero advirtió que el final de “la batalla contra el covid-19 aún está a varios meses de distancia”, destacando la importancia de continuar usando mascarillas.

“El mercado bursátil sube en grande, vacuna próximamente. Informe 90% efectivo. ¡qué gran noticia!”, tuiteó por su parte el presidente saliente, Donald Trump, minutos después del anuncio de Pfizer, que provocó un salto en las bolsas europeas.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020