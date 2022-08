Joe Biden anuncia que perdonará parte de la deuda por préstamos estudiantiles en un guiño al voto joven

Según Biden, se cancelará hasta US$10 mil en deuda de préstamos estudiantiles federales para ciertos prestatarios y hasta US$20 mil para los beneficiarios de la Beca Pell.

Las parejas que ganan US$250 mil al año o menos y que están declarando impuestos en forma conjunta también calificarían para la cancelación de hasta US$10 mil para cada pareja.

La pausa de pago de los préstamos federales para estudiantes también se extendió hasta el 31 de diciembre de 2022.

Esas medidas beneficiarían a unos 45 millones de estudiantes en el país, de acuerdo con un reporte The New York Times.

El ala más progresista del Partido Demócrata y las organizaciones que representan a minorías raciales llevan meses presionado a Biden para que perdone toda la deuda estudiantil o al menos una parte, según un reporte de Telemundo Washington.

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.

I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I

— President Biden (@POTUS) August 24, 2022