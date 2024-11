Joe Biden causa revuelo al terminar un discurso desorientado e ingresar a la selva amazónica

El pasado domingo 17 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se convirtió en el primer mandatario de la nación norteamericana en viajar a Brasil y visitar la Amazonia, una vasta región en América del Sur que integra la selva tropical del río Amazonas, hogar de más de 300 pueblos indígenas.

Este viaje histórico de Biden se realizó con la intención de reforzar el compromiso ambiental de Estados Unidos con el resto del mundo, sin embargo, el presidente electo estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con reducir el financiamiento climático y redirigir esos fondos a otros departamentos "más importantes".

El presidente de EE.UU recorrió la selva amazónica en el que podría ser su último "gran viaje" como mandatario y durante su visita anunció un aumento de la contribución de Estados Unidos a Brasil para poder preservar la selva tropical más grande del planeta; "Crucial en la lucha contra el calentamiento global", según indicó Biden.

Sin embargo, para mala fortuna del gobierno demócrata, el político de 81 años se volvió viral en redes sociales luego de terminar un discurso con los líderes indígenas y caminar desorientado hacia el interior del bosque, generando múltiples comentarios en las plataformas digitales sobre la salud mental de Biden.

Hasta el momento, el Gobierno de los Estados Unidos no se ha pronunciado sobre lo sucedido en la selva amazónica, sin embargo, los expertos en la política estadounidense se encuentran divididos en dos grupos: Los que defienden a Joe Biden y quienes critican al mandatario estadounidense por no estar apto para gobernar.

La grabación del discurso muestra a Joe Biden aparecer por la parte de atrás de un arbusto en la Amazonia, por lo que muchos especulan que su regreso al bosque tropical era parte del protocolo, tomando en cuenta que volvió al lugar de donde había salido antes de ofrecerle un discurso a los presentes en Brasil.

Por su parte, el grupo en contra del mandatario asegura que esta no es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos se ha mostrado desorientado ante las cámaras internancionales, ya que se le ha visto en más de una ocasión articular palabras inexistentes, razón por la que se retiró de las elecciones en 2024.

De acuerdo con CNN, el retiro de Joe Biden de la campaña presidencial se produjo después de "semanas de preocupación sobre la resistencia física y las capacidades mentales del presidente de 81 años" y del escepticismo sobre su habilidad para hacer campaña contra el candidato republicano Donald Trump, quien terminó ganando.

Estas especulaciones han puesto nuevamente a Joe Biden en el ojo del huracán público, causando revuelo entre los líderes locales en la Selva Amazónica, ya que el mandatario repentinamente caminó hacia los arbustos y ninguna persona del servicio secreto estadounidense lo acompañó a su aparente destino.

Se desconoce si el Gobierno estadounidense le dará claridad a los motivos del incidente, o si solamente dejarán que las personas piensen que todo era parte de la logística del lugar, o quizás, que el presidente sufrió un lapsus, un tipo de error o equivocación involuntaria de una persona que usualmente se da después de los 80 años.

Bro it looks like they just released Joe Biden into the wild 😭😂😂 pic.twitter.com/1ujshBVi9v