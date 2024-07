Durante ese encuentro con más de veinte líderes de su partido, donde el presidente buscaba dar una imagen de tranquilidad sobre su capacidad para ganar las elecciones, Biden dijo que necesitará trabajar menos horas de cara a la campaña electoral.

El mandatario también señaló en dicha reunión que, durante el periodo previo al debate, tuvo varios viajes internacionales, esforzándose demasiado e ignorando las recomendaciones de su equipo sobre sus horarios.

En un momento, incluso, tras ser preguntado por su estado de salud, el jefe del Ejecutivo estadounidense aseguró que estaba “bien”: “Solo es mi cerebro”, contestó, según detalló el diario The New York Times.

En medio de presiones públicas por parte de algunas figuras demócratas, analistas y medios de comunicación estadounidenses para que abandone la contienda, Biden convocó en la Casa Blanca a un grupo de gobernadores demócratas (algunos de ellos virtualmente) para disipar preocupaciones y reforzar su imagen de cara al próximo 5 de noviembre.

El encuentro tuvo lugar pocas horas después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, eludiera las preguntas directas de los periodistas sobre si el presidente había sido sometido a algún tipo de chequeo médico tras el debate con Trump.

