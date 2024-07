“Fue exclusivamente mi culpa, no de nadie más. Fue un mal episodio, no nada grave. Estaba exhausto. No escuché a mi instinto“, dijo en un extracto de la entrevista concedida al canal ABC, que la difundirá completa este mismo viernes.

En su debate del 27 de junio frente a Trump se le vio titubeante e incapaz tanto de acabar algunas frases como de rebatir las mentiras del expresidente republicano, que en un momento de ese encuentro llegó a decir que ni siquiera Biden sabía lo que estaba diciendo.

La familia Biden ha expresado estos últimos días en privado su exasperación por cómo los asesores prepararon al presidente para el debate, reprochándole entre otras cosas que le hicieran practicar en exceso, por lo que, en su opinión, cuando se celebró el encuentro, él estaba agotado.

El actual inquilino de la Casa Blanca repitió este viernes que tenía un resfriado fuerte y que sus médicos le hicieron pruebas para ver si tenía alguna infección, que salieron negativas.

Biden insistió en que fue una “mala noche” en la que se sentía “fatal”.

ABC: Was your humiliating debate a "bad episode or the sign of a more serious condition"?



CROOKED JOE BIDEN: "I was exhausted!"



ABC: Why wasn't your week holed away at Camp David enough rest time?



CROOKED JOE BIDEN: "I just had a really bad cold!"

