El mandatario demócrata reapareció en la base aérea de Delaware en su camino hacia Washington. El miércoles 24 ofrecerá desde el Despacho Oval un discurso a la nación para explicar los motivos de su renuncia.

En las imágenes publicadas por medios estadounidenses se ve a Biden bajarse de un carro, vestido con un traje azul y corbata azul y sus tradicionales gafas de sol de aviador, y subir la escalera del avión presidencial.

Ante las preguntas, a gritos, de la prensa que lo esperaba tras un cordón de seguridad, el mandatario solo respondió que se encontraba "bien".

El presidente se encontraba aislado en su domicilio en Delaware desde el pasado miércoles 16, cuando dio positivo por covid. Según el último informe de su médico, Kevin O'Connor este martes 23 ha dado negativo y los síntomas han desaparecido.

"Durante el transcurso de su infección, nunca manifestó fiebre y sus signos vitales se mantuvieron normales, incluida la oximetría de pulso. Sus pulmones permanecieron limpios", precisa el informe.

Biden anunció este martes que el miércoles pronunciará un discurso a la nación desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en el que hablará sobre su renuncia a la candidatura presidencial del Partido Demócrata.

También hablará, añadió en un mensaje en X, sobre "lo que viene por delante" y cómo terminará "el trabajo" para el pueblo estadounidense durante los casi seis meses que le quedan como presidente.

