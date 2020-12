Joe Biden nominará al hispano Xavier Becerra como secretario de Salud

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes que nominará al hispano Xavier Becerra, actual fiscal general de California, como secretario de Salud, al revelar sus futuras autoridades sanitarias, puestos clave en medio de la pandemia de coronavirus.

Si el Senado lo confirma, Becerra, de 62 años, se convertirá en el primer hispano en encabezar la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, lo que sumaría otro miembro de origen latino al diverso gabinete del futuro mandatario.

Biden ya eligió a Alejandro Mayorkas, quien nació en Cuba, como su próximo jefe del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Becerra, miembro de la Cámara de Representantes desde 1993 hasta 2017, defendió enérgicamente la reforma sanitaria del gobierno de Barack Obama (el “Obamacare”) y lideró su defensa en la Corte Suprema el mes pasado, destacó el equipo de transición.

Este abogado hijo de inmigrantes de origen mexicano también apoyó el programa DACA adoptado por Obama para proteger a cientos de miles de jóvenes migrantes de la deportación.

Biden confirmó asimismo que nombrará al respetado epidemiólogo Anthony Fauci, miembro del equipo a cargo de la crisis de salud en la Casa Blanca en el gobierno de Donald Trump, como su asesor principal sobre el covid-19.

Fauci, a quien los estadounidenses están acostumbrados a escuchar desde el inicio de la pandemia repitiendo incansablemente la necesidad de adoptar las medidas de barrera para frenar la propagación del virus, mantendrá su cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

This team of world-class medical experts and public servants will be ready on day one to implement a full government response to this crisis.

Together, we'll overcome our toughest challenges and make health care a right for all Americans. https://t.co/XscULxoipZ

— Joe Biden (@JoeBiden) December 7, 2020