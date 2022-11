Joe Biden y Xi Jinping abogan por evitar conflictos entre EE. UU. y China en su primera cumbre

“Tenemos que encontrar la dirección correcta” en las relaciones, afirmó Xi Jinping, quien defendió que el mundo está en “una encrucijada” y espera que China y Estados Unidos “gestionarán de forma adecuada” esta situación.

De su parte, Biden se comprometió a “mantener las líneas de comunicación abierta” y a “gestionar las diferencias para evitar que la competencia se convierta en conflicto”.

Los mensajes conciliadores contrastan con las múltiples disputas aparecidas entre ambas potencias en los últimos años: guerra comercial, origen de la pandemia, derechos humanos en China, el estatus de Taiwán.

Antes del encuentro, la delegación estadounidense dijo que el objetivo último era fijar “salvaguardias” y aclarar “las reglas” de su rivalidad.

El mensaje de Pekín fue similar: mantener “las diferencias bajo control” y promover “una cooperación beneficiosa”, dijo una portavoz diplomática.

Bajo la batuta de Xi Jinping, quien obtuvo en octubre un histórico tercer mandato al frente del país, China desplegó una conducta exterior más asertiva para cambiar el orden mundial liderado por Estados Unidos.

Desde Washington, aunque sin la agresiva retórica de su antecesor Donald Trump que lanzó una guerra comercial con China, Biden mostró firmeza ante Pekín, especialmente sobre Taiwán.

La delegación estadounidense quiere convencer a Pekín para al menos sujetar las riendas de Corea del Norte después de los múltiples lanzamientos de misiles este año y los temores de un ensayo nuclear.

Today, I met with President Xi Jinping of the People’s Republic of China.

We discussed our responsibility to prevent the competition between our countries from veering into conflict and finding ways to work together on shared challenges that affect the international community. pic.twitter.com/ufneHdcyCF

— President Biden (@POTUS) November 14, 2022