John Hopfield y Geoffrey Hinton ganan el Premio Nobel de Física por sus aportes a la IA

Hopfiel y Hinton comenzaron la investigación sobre redes neuronales en la década de 1980 que comenzó el camino para una tecnología que promete revolucionar la sociedad, pero que causa algunos temores.

En una entrevista telefónica, Hinton, de 76 años y profesor de la Universidad de Toronto, Canadá, dijo que haría lo mismo otra vez, pero le preocupa que la consecuencia general de su trabajo sean sistemas más inteligentes que los humanos que eventualmente tomen el control.

Hinton, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, sorprendió en 2023 cuando renunció a su trabajo en Google para advertir sobre los profundos riesgos para la sociedad y la humanidad de la tecnología.

Los dos fueron premiados por sus descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático utilizando redes neuronales artificiales, dio a conocer el jurado en un comunicado.

Hopfield, profesor estadounidense de 91 años de la Universidad de Princeton, fue destacado por haber creado la red Hopfield, también conocida como memoria asociativa, que puede utilizarse para almacenar y reconstruir imágenes y otros tipos de modelos.

Las redes neuronales artificiales se inspiran en la red de neuronas del cerebro humano. Estas redes se han utilizado para avanzar en la investigación en campos como la física de partículas, la ciencia de materiales y la astrofísica, y se han convertido en parte de nuestra vida diaria, incluyendo el reconocimiento facial y la traducción, destacó Ellen Moons, presidenta del comité Nobel de Física.

El comité enfatizó que con los trabajos de los premiados, la humanidad dispone de una serie de herramientas que se pueden usar con buenos fines.

A partir de la red Hopfield, Hinton creó una nueva red capaz de encontrar de manera autónoma propiedades en los datos y hacer tareas como identificar elementos específicos en imágenes con el método “la máquina de Boltzmann”.

Hinton dijo que no se imaginaba que esto sucediera.

El galardonado reconoció que es un ávido usuario de herramientas de IA como ChatGPT, e instió en que le preocupan las posibles repercusiones de la tecnología que ayudó a engendrar.

“Esto será comparable a la revolución industrial. Pero en lugar de desbordar a la gente en fuerza física, la desbordará en cuanto a capacidades intelectuales”, comentó.

Hinton agregó que la humanidad no tiene experiencia en disponer con máquinas más inteligentes, muy útil en ámbitos como la salud.

El Nobel de Física es el segundo premio Nobel de la temporada, después de que el lunes se concediera el de Medicina a los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun.

El dúo estadounidense fue galardonado por su descubrimiento del microARN y su papel en la regulación de los genes.

En 2023, el premio Nobel de Física fue concedido a la franco-sueca Anne L’Huillier, al francés Pierre Agostini y al austrohúngaro Ferenc Krausz por su investigación sobre las herramientas para explorar los electrones dentro de átomos y moléculas.

