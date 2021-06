John McAfee: la fortuna, su frase sobre el suicidio y otros datos del millonario capturado en Guatemala y que fue hallado muerto en una prisión de España

John McAfee, quien fue encontrado muerto este 23 de junio, fue un empresario estadounidense conocido por crear el antivirus que lleva su nombre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

John McAfee fue encontrado muerto este 23 de junio en la celda en la que guardaba prisión en Barcelona, España. McAfee tenía 75 años y era reconocido por crear el antivirus que llevaba su mismo nombre.

Las autoridades españolas han indicado que McAfee se habría suicidado antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde era buscado por las autoridades por evasión de impuestos.

El millonario había sido arrestado en España el pasado mes de octubre por solicitud del Departamento de Justicia estadounidense. Esta fue una de las múltiples controversias en la vida del multimillonario.

Quién fue John McAfee

John McAfee nació el 18 de septiembre de 1945 en Inglaterra, hijo de un soldado estadounidense y una mujer británica. Creció en Virginia y se graduó de una licenciatura en matemáticas de la Universidad de Roanoke en 1967.

En los años siguientes a su graduación, McAfee trabajó como ingeniero para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

McAfee también trabajó en varias empresas de informática antes de decidir desarrollar un software antivirus.

Pionero de los antivirus

John McAfee fundó la empresa McAfee Associates en 1987. El antivirus que lleva su nombre fue el primero que se vendió a nivel comercial.

En 1992, según información recabada por BBC News Mundo, numerosas empresa usaban el antivirus de la empresa de McAfee, que tiempo después hizo una oferta pública en la bolsa de valores. McAfee renunció a su empresa en 1994 y en 2010 fue adquirida por Intel.

La fortuna de McCaffe en ese tiempo se calculó en casi US$ 100 millones.

Problemas con las autoridades estadounidenses

McAfee se interesó por las criptomonedas y fue acusado por el gobierno estadounidense de no reportar las ganancias que generaba.

El empresario escribió en su cuenta de Twitter: “EE.UU. cree que tengo criptomonedas escondidas. Ojalá las tuviera pero se han disuelto por las múltiples manos del equipo McAfee (no es necesario que lo creas) y mis bienes restantes han sido incautados. Mis amigos se han evaporado pues temen ser asociados conmigo. No tengo nada. Aun así, no me arrepiento de nada”.

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association. I have nothing. Yet, I regret nothing. — John McAfee (@officialmcafee) June 16, 2021

No era la primera vez que McAfee tenía problemas con las autoridades. En 2012, huyó de Belice tras ser considerado como sospechoso del asesinato de su vecino Gregory Faull. Fue arrestado en Guatemala y deportado a Estados Unidos tras entrar de manera irregular al país.

En 2013 publicó en YouTube un video llamado “Cómo desinstalar el antivirus McAfee”, una parodia que buscaba, en sus palabras, “cambiar la cobertura negativa de él en los medios”. El video tiene alrededor de diez millones de reproducciones.

Su vida personal

Se conoce que John McAfee se casó tres veces. La última vez que se casó fue con Janice Dyson en 2013, a quien conoció tras contratarla como sexoservidora.

McAfee reveló a través de su cuenta de Twitter que tuvo 47 hijos, 61 nietos y 19 bisnietos.

El empresario vivió junto a su esposa en el estado de Tennessee hasta principios de 2019, cuando huyó de Estados Unidos.

Since you asked: I have 47 children. 61 grand children 19 great-grand children I have met none of my great-grand children. — John McAfee (@officialmcafee) January 18, 2020

En 2016 y 2020, McAfee buscó ser candidato a la presidencia estadounidense por el Partido Libertario. Esta última nominación la buscó “en el exilio”, mientras residía en Cuba.

Con la noticia de la muerte del empresario, muchos usuarios han recordado un tuit que publicó McAfee en 2019: “He estado recibiendo mensajes sutiles de los funcionarios de Estados Unidos diciendo: “¡Vamos a venir por ti, McAfee! Te vamos a matar”. Me hice un tatuaje hoy por si acaso. Si me suicido, no lo hice. Me mataron. Checa mi brazo derecho”.