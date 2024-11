Jueza desestima el caso contra Donald Trump por injerencia electoral y asalto al Capitolio

A poco más de un mes para que Donald Trump tome posesión de la Casa Blanca y se convierta nuevamente en el presidente de los Estados Unidos, la jueza encargada del caso, Tanya Chutkan, ha desestimado los cargos penales contra el republicano a petición de la solicitud de un conjunto de fiscales federales el lunes 25 de noviembre.

Al ex-presidente Trump se le acusaba de "elaborar un plan para revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020", las cuales perdió contra el demócrata Joe Biden, sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense establece que un mandatario en funciones no puede enfrentar procesos penales por ningún motivo.

El fiscal especial Jack Smith había sido uno de los principales encargados de promover la idea de responsabilizar penalmente a Donald Trump por retención de documentos confidenciales, no obstante, Smith anunció el fin de las labores federales contra el republicano debido su victoria en las elecciones presidenciales del 2024.

Tras haber derrotado a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, Trump tiene garantizado que asumirá el cargo como presidente de los Estados Unidos, y por ende, no será investigado por la retención de documentos "ultrasecretos" ni por haber intentado anular los resultados de las elecciones donde sucumbió ante Joe Biden.

De acuerdo con el fiscal especial Jack Smith, la decisión de dejar al lado las acusaciones presentadadas en Washington y Florida "no reflejan" su opinión sobre los méritos de los casos, sino que demuestran su compromiso, y el de su equipo, con la política del Departamento de Justicia sobre los mandatarios estadounidenses en funciones.

"La restricción es categórica y no importa la gravedad de los delitos, la solidez del caso o los méritos para ser procesado", agregó el fiscal federal, quien cree que Donald Trump ya no podrá ser investigado debido a la política en donde se establece que los presidentes vigentes no pueden ser procesados, sin importar el motivo.

Según el presidente electo, los casos en contra de él fueron presentados por "motivaciones políticas"; y además, durante su campaña electoral había llegado a prometer que iba a despedir al fiscal especial Smith durante los primeros días de su mandato, como consecuencia por haber sido uno de los principales promotores de castigarlo.

Jack indicó que el caso de las elecciones presidenciales en el 2020 era una de las "amenazas legales más serias" que enfrentaba Trump durante su campaña electoral, a pesar de eso, había quienes aseguraban que esos casos no iban a prosperar porque el republicano gozaba de inmunidad presidencial cuando tomó esas polémicas decisiones.

En julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia determinó que los ex-presidentes de los Estados Unidos gozan de "una amplia inmunidad al ser procesados", por lo que había que determinar cuáles habían sido las acciones tomadas por Donald Trump mientras aún era el mandatario de la nación americana durante las elecciones del 2020.

El fiscal especial Jack Smith había presentado "un extenso informe con nuevas evidencias" en septiembre del 2024, sin embargo, esas acusaciones contra Donald Trump en donde aseguraban que había recurrido a diversos delitos como parte de un intento desesperado por revertir las elecciones contra Joe Biden, quedaron obsoletas.

Horas después que los fiscales federales realizaron la solicitud, la jueza federal del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, cerró el caso con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, por injerencia electoral y el asalto al Capitolio de 2021, después que se lo pidieran un conjunto de fiscales, encabezados por Jack Smith.

BREAKING: Special Counsel Jack Smith is asking a judge to drop all charges against President-elect Donald Trump stemming from Smith's investigation into the Jan. 6 U.S. Capitol breach. pic.twitter.com/g62iqpAV76