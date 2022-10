Huracán Julia mantiene fuerza mientras cruza Nicaragua hacia el Pacífico

El centro del huracán Julia, con vientos de hasta 140 km/h, tocó tierra este domingo de madrugada en la costa caribeña nicaragüense, cerca de la Laguna de las Perlas, horas después de que miles de personas fueran evacuadas hacia centros de refugio temporales.

Según el NHC, a las 12.00 GMT el huracán de categoría 1 (de una escala de 5) estaba localizado a 60 millas (100 km) al oeste noroeste de Bluefields (Nicaragua) y a alrededor de 115 millas (190 km) al este de Managua, la capital nicaragüense.

Sigue vigente un aviso de huracán para Nicaragua, desde Bluefields hasta Puerto Cabezas, y una vigilancia de huracán desde el norte de Puerto Cabezas hasta la frontera con Honduras.

Otras alertas atañen al litoral pacífico de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

El quinto huracán de esta temporada en el Atlántico se mueve hacia el oeste alrededor de 16 mph (26 km/h).

Se espera que este movimiento general continúe durante esta noche, seguido de un ligero giro hacia el oeste-noroeste el lunes.

Según los pronósticos de trayectoria, el centro de Julia continuará hoy cruzando Nicaragua y emergerá sobre el Pacífico esta noche con fuerza de tormenta tropical y pase cerca o a lo largo de las costas de Honduras, El Salvador y Guatemala el lunes.

Here are the 5 AM EDT 10/9 Key Messages for Hurricane #Julia:

Hurricane-force winds & dangerous storm surge ongoing on Nicaraguan coast. Life-threatening flash flooding likely across parts of Central America into Mexico early this week.

Latest Advisory: https://t.co/W5ulCzJSkS pic.twitter.com/N8FXW3Rcvb

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2022