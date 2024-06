Assange, de 52 años, llegó a la sede judicial a bordo de un vehículo blanco. Ante la expectación de decenas de cámaras y periodistas que le aguardaban, descendió del vehículo ataviado con un traje oscuro, camisa blanca y corbata de color plomo oscuro para adentrarse en el edificio.

Con su pelo blanco peinado hacia atrás, no respondió a las preguntas de la prensa. Sin embargo, cuando un reportero le preguntó si prefería el clima de las Islas Marianas o de Londres, se detuvo un momento, pero continuó su camino sin responder.

Una vez dentro de la corte, los periodistas pudieron observar desde fuera cómo pasaba por los controles de seguridad, dejando sus pertenencias en un recipiente de plástico para que pasaran por el detector de metales, y recogiéndolas una vez superado el control.

El edificio judicial donde comparece tiene grandes ventanales, está rodeado de algunas palmeras y, en uno de sus extremos, ondea la bandera de las Islas Marianas del Norte. La corte se encuentra en Saipán, la isla más grande y capital de ese territorio estadounidense en el Pacífico.

