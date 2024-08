La temperatura media del aire en superficie fue de 16,91 ºC en julio, apenas 0,04 ºC por debajo del valor atribuido a julio de 2023, lo que marca una ruptura respecto a un periodo de un año y un mes en el que “cada mes era el más caliente” de los registros ERA5, que recoge miles de millones de medidas de satélites, barcos, aviones y estaciones meteorológicas por todo el mundo.

Samantha Burgess, directora adjunta del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, destacó que si bien “la racha de meses récord ha llegado a su fin”, eso sólo fue “por los pelos”.

“A escala mundial, julio de 2024 fue casi tan cálido como julio de 2023, el mes más caluroso jamás registrado”, dijo Burgess en un comunicado.

“Julio de 2024 no fue tan cálido como julio de 2023 de media” pero “la Tierra experimentó sus dos días más calurosos en el registro de datos ERA5“, según el Servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus, que aludió a los días 22 y 23 de julio”, cuando “la temperatura media global diaria alcanzó 17,16°C y 17,15°C”.

Según los datos ERA5, el pasado mes de julio estuvo 1,48 ºC por encima de la temperatura media para el periodo 1850-1900 -periodo de referencia preindustrial-, lo que marcó el “final de una serie de doce meses consecutivos por encima de 1,5 ºC o en 1,5 ºC”.

