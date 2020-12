Juristas mundiales ven “nulas de pleno derecho” las elecciones en Venezuela

De acuerdo con el dictamen de esos profesionales, las elecciones, que no han sido reconocidas ni por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de los Estados Americanos (OEA), serán “nulas de pleno derecho”.

La WJA (World Jurist Association), con sede en Washington y presidida por el español Javier Cremades, quiere “advertir a la opinión pública mundial respecto a los intentos de Nicolás Maduro de elegir una nueva Asamblea Nacional mediante una convocatoria que no reúne los mínimos requisitos democráticos”.

Tras “cinco años de menosprecio a la Asamblea Nacional por parte de un ejecutivo ilegítimo, los comicios convocados se realizarán en medio de evidentes muestras de falta de transparencia y acoso a los pocos candidatos no gratos al oficialismo”, agrega.

Los firmantes llaman la atención sobre el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia, “en violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, designó a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, permitiéndoles modificar a su arbitrio las leyes electorales”.

Entre los firmante están Álvaro Rodríguez Bereijo, presidente emérito del Tribunal Constitucional español y redactor de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y Viviane Reding, ex vicepresidenta de la Comisión Europea y ex comisaria de Justicia.

